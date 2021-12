Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Rui Rio fez várias mudanças na Comissão Política Nacional do PSD, que será aprovada no 39.º Congresso do PSD. Há dois novos rostos na vice-presidência, que se juntam ao núcleo duro do reeleito líder do PSD, mas há outros cinco nomes na direção alargada.

André Coelho Lima, Isaura Morais, David Justino e Salvador Malheiro são os nomes em que Rui Rio não mexe. O líder social-democrata deixa cair Isabel Meirelles, que vai na lista da direção para a Mesa do Congresso, e Morais Sarmento também sai de ‘vice’ (como tinha anunciado que ia fazer) mas foi o escolhido para liderar a lista à presidência do Conselho de Jurisdição.

Ana Paula Martins e João Pais de Moura são os promovidos pelo presidente social-democrata à vice-presidência. A bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, cargo onde está desde 2016, pertence ao Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, professora universitária da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa há 20 anos e trabalhou durante mais de uma década no setor da indústria farmacêutica.

João Pais de Moura, que já foi presidente da Câmara de Cantanhede durante três mandatos e que, de seguida, assumiu a liderança da Assembleia Municipal do mesmo local. O professor universitário preside, em Coimbra, à Fundação para os Estudos e Formação nas Autarquias Locais (FEFAL). Licenciou-se em Ciências Farmacêuticas na Universidade de Coimbra e foi docente da Universidade do Minho durante duas décadas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Além dos vice-presidentes, Filipa Roseta é o nome mais conhecido entre as apostas de Rui Rio para a direção alargado do partido. Quando Carlos Moedas ganhou a Câmara de Lisboa, Filipa Roseta assumiu o cargo de vereadora da habitação e do desenvolvimento local, abandonando o mandato de deputada à Assembleia da República, onde se estreou em 2019, entrando nas listas de Rui Rio.Já era, no entanto, militante do partido, desde a era Passos, entrou em 2012, em plena troika.

É filha do ex-deputado e antigo ministro da Cultura Pedro Roseta e da antiga deputada do PS e vereadora da habitação também na CML (de 1976 a 78 e, anos depois, de 2007 a 2013) Helena Roseta. Já vem, por isso mesmo, do berço esta familiaridade com a área e até o posto que ocupa hoje no executivo camarário de Carlos Moedas. Já no Parlamento, durante os dois anos em que foi deputada, Roseta acompanhava as áreas da habitação e de gestão do património público.

Isabel Cruz é uma das pessoas que ganha um lugar na CPN. Até esta reunião magna, a social-democrata tinha a vice-presidência da Mesa do Congresso do PSD. No percurso político conta com longos anos como presidente da Assembleia Municipal da Trofa pela coligação Unidos Pela Trofa.

António Marciano Lopes é de Beja e até foi candidato a presidente da Comissão Política da Distrital de Beja, mas perdeu contra Gonçalo Valente. Agora, é a aposta de Rio num círculo eleitoral importante para o PSD, tendo em conta que o partido não tem nenhum dos três deputados à Assembleia da República — são dois do PS e um da CDU.

José Miguel Ramos é advogado, tem 28 anos, é de Miranda do Corvo e é o mais membro mais novo na lista de Rui Rio para a CPN. O ex-líder da distrital da JSD de Coimbra é filho de Fátima Ramos, ex-presidente da Câmara de Miranda do Corvo e a segunda na lista de candidatos do PSD pelo círculo eleitoral de Coimbra, encabeçada por Mónica Quintela.

De acordo com a imprensa local, José Miguel Ramos é responsável pelo Conimbriga Hotel do Paço, que se situa em Condeixa-a-Nova, e já foi diretor executivo do St. Paul’s School, em S. Martinho do Bispo.

Pedro Coelho vai ser o representante da Madeira na CPN de Rui Rio, tendo em conta que neste órgão deve existir um representante das comissões políticas regionais dos Açores e da Madeira. O presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos é o escolhido pelo líder do PSD para o cargo, depois de ter sido o mandatário de Rui Rio na região durante as eleições internas em que defrontou (e venceu) Paulo Rangel.

Por outro lado, também na Madeira — onde Rui Rio teve uma das maiores vitórias das eleições autárquicas ao vencer a Câmara Municipal do Funchal —, o líder do PSD viu o autarca Pedro Calado encabeçar a lista de Luís Montenegro ao Conselho Nacional.