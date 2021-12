A Capitania do Porto do Funchal, na Madeira, prolongou novamente os avisos de vento forte e de agitação marítima até às 18:00 de segunda-feira, anunciou este domingo a autoridade marítima regional.

Estes dois avisos vigoravam inicialmente até às 06:00 de segunda-feira, mas a Capitania do Funchal decidiu prolongá-los, mantendo a recomendação para que as embarcações permaneçam nos portos de abrigo, refere um comunicado enviado às redações.

Os avisos têm por base as informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) sobre a “situação geral do tempo (vento e mar) para a orla marítima” da Madeira.

A mesma nota indica que o vento irá soprar de sudoeste, “temporariamente forte durante a noite”, enquanto as ondas podem chegar aos quatro metros na costa norte e na costa sul da região.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O IPMA colocou hoje a Madeira sob aviso laranja devido à previsão de chuva e trovoada a partir do final da tarde.

A costa sul e a região montanhosa do arquipélago da Madeira estão sob aviso laranja devido à previsão de chuva forte e trovoada a partir do final da tarde.

Na costa sul, o IPMA alertou para a possibilidade de períodos de chuva, por vezes forte, persistente e acompanhada de trovoada, entre as 18:00 de hoje e as 06:00 de segunda-feira.

Na região montanhosa da Madeira são também esperados períodos de chuva, por vezes forte, persistente e acompanhada de trovoada entre as 18h00 e as 03h00.

O aviso laranja é o segundo mais grave numa escala de quatro de avisos meteorológicos e representa uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.

Para Porto Santo foi emitido um alerta amarelo devido às mesmas condições atmosféricas, entre as 21:00 e as 06:00 de segunda-feira e a ilha da Madeira está também sob aviso amarelo em diferentes zonas, o que significa que a situação meteorológica representa risco para determinadas atividades.

Na costa norte, além da precipitação, o IPMA alerta para a agitação marítima, com ondas que podem chegar aos quatro metros de altura, tal como na costa sul, onde além da agitação marítima está previsto vento forte, com rajadas até 75 quilómetros por hora.

Nas regiões montanhosas da Madeira o vento forte de sudoeste pode originar rajadas que podem atingir os 95 quilómetros por hora em vários períodos do dia.