Quatro vitórias consecutivas, 16 golos marcados, apenas dois sofridos. Com a goleada aplicada este domingo ao Marítimo, o Benfica prolongou um período que tem sido manifestamente eficaz. Na Luz, frente aos madeirenses, todos os avançados encarnados inscreveram o próprio nome na ficha de jogo, com Darwin a evidenciar-se com um bis. E se excluirmos o atípico e recente encontro com o Belenenses SAD no Jamor, é preciso recuar até 2019/20 para encontrar o Benfica a marcar sete ou mais golos — desde a histórica goleada por 10-0 ao Nacional.

A dias da dupla visita ao Dragão, primeiro para decidir com o FC Porto o futuro na Taça de Portugal e depois para disputar uma das partidas mais importantes da época para o Campeonato, o Benfica cimentou a ideia de que está a viver um bom momento — principalmente no que toca à finalização. Com 46 golos na Liga à 15.ª jornada, os encarnados já levam o melhor registo desde 1972/73 e a equipa que no início da temporada chegou a perder pontos por ser demasiado perdulária fez sete golos em nove remates enquadrados. Darwin, que já leva o melhor ano da carreira, tem sido o goleador de serviço: o avançado uruguaio é o melhor marcador da competição, com 13 golos, e na flash interview não escondeu que está a atravessar uma fase positiva.

“Estou contente, naturalmente. Está a sair tudo bem, graças a Deus. Agora é continuar por este caminho. Acima de tudo, está a ser o melhor momento individual. Mas, repito, acontece sempre com a ajuda dos companheiros e do treinador. Sem isso, nada é possível. Tenho de continuar a trabalhar, sempre com os pés no chão e com humildade. Obrigada pelo apoio que os adeptos nos dão sempre, em casa ou onde quer que seja. Falo pelos meus companheiros também, estamos todos agradecidos pelo apoio que nos dão. Eles também merecem esta vitória”, explicou o avançado uruguaio.

Benfica soma 46 ⚽golos na Liga ????????: à 15.ª jornada, este é o melhor registo dos encarnados desde 1972/73 (49) ⚠Se excluirmos o jogo frente ao Belenenses SAD, o Benfica tem 39 golos em 14 jogos, o melhor registo desde 1989/90 pic.twitter.com/AK0dXgb1tH — playmakerstats (@playmaker_PT) December 19, 2021

Já João de Deus, que substituiu Jorge Jesus no banco de suplentes face ao castigo de 15 dias que o treinador está a cumprir, mostrou-se satisfeito com o resultado. “É um jogo que nos deixa satisfeitos porque fomos tendo oportunidades e conseguimos um resultado volumoso, que dá moral à equipa. Toda a gente que joga de início ou entra tenta fazê-lo nas melhores das suas capacidades, todos estão preparados para jogar. Deram essa demonstração e isso é de louvar. É normal que os adeptos aplaudam depois de uma vitória expressiva, é normal que estejam satisfeitos. Quando uma equipa ganha por 7-1, claro que tem de ser ovacionada no fim”, acrescentou o adjunto.