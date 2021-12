O treinador Fernando Pires deixou o comando técnico da equipa principal do Farense e reassume as funções de coordenador do futebol de formação, anunciou hoje o clube algarvio, nas redes sociais. “O Farense faz saber a todos os seus associados e adeptos que chegou a acordo com o treinador principal Fernando Pires, para não continuar a orientar a equipa principal”, refere o clube, atual 15.º classificado da II Liga portuguesa de futebol.

A formação algarvia, que no sábado perdeu por 2-1 no terreno do Desportivo de Chaves, em jogo da 15.ª jornada, agradece a “disponibilidade, abnegação e espírito de solidariedade demonstrados pelo treinador Fernando Pires, ao assumir a responsabilidade de condução e orientação da equipa, num período de particular dificuldade e exigência”.

Sem dar qualquer indicação sobre a contratação de um novo técnico, o Farense refere que “continuará a beneficiar do profissionalismo e conhecimentos técnicos” do treinador, “nas funções, já anteriormente por si exercidas, de coordenador do futebol de formação”.

Fonte do clube disse à Lusa que será o ex-futebolista Neca a orientar a equipa até à chegada de um novo treinador. Fernando Pires, que treinava a equipa de sub-23 do Farense, assumiu o comando técnico dos algarvios, em 01 de setembro, após a saída de Jorge Costa, que deixou o clube no 17.º e antepenúltimo lugar da II Liga, com apenas um ponto em quatro jornadas.