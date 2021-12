Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um homem suspeito de se estar a preparar para cometer um sacrilégio num templo sikh foi agredido até à morte, de acordo com a polícia da cidade indiana de Amritsar, no estado do Punjab que faz fronteira com o Paquistão.

De acordo com os media locais, o incidente ocorreu este sábado no templo dourado durante uma cerimónia religiosa. O homem invadiu o interior do santuário e agarrou uma espada cerimonial que estava ao lado do livro sagrado dos sikhs, o Guru Granth Sahib, tendo sido dominado então por guardas e fiéis que estavam no local. Esta obra representa mais do que bíblia para a religião sikh, uma vez os crentes acreditam que deve merecer o mesmo tratamento que um ser humano.

O caso foi filmado porque coincidiu com a hora em que as orações da tarde estavam a ser transmitidas na televisão. Mas ainda há dúvidas sobre o que aconteceu depois do suspeito ter sido afastado do local onde estava o livro sagrado. A políticia diz que o homem foi encontrado morto quando os agentes chegaram ao templo e está em curso uma investigação.

De acordo com a BBC, menos de 24 horas depois deste ataque, outro homem terá sido agredido até morte por sikhs que o acusaram de sacrilégio ao tentar alegadamente remover a bandeira sikh de um templo no mesmo estado indiano, na cidade de Kapurthala. As autoridades ainda chegaram a deter o homem, mas os locais entraram em confronto com os agentes que resultaram na morte do alegado autor do sacrilégio.