AC Milan: três vitórias a abrir a Serie A, um empate em Turim com a antiga toda poderosa Juventus que até soube a pouco, sete triunfos consecutivos e uma série com apenas dois sucessos nos últimos seis jogos, com as duas primeiras derrotas e um empate em Udine que ofereceu a liderança ao rival Inter. Nápoles: oito vitórias no arranque da Serie A, um nulo num encontro muito dividido no Olímpico com a Roma de José Mourinho, mais dois triunfos e uma série com apenas um sucesso nos últimos seis jogos, com as três primeiras derrotas que valeram a descida ao quarto lugar por troca com a Atalanta. Aquilo que no início de novembro parecia um jogo pelo primeiro lugar tornou-se sobretudo na redenção de uma espécie de “furo lento” em carros que deixaram de carburar. E a vitória, para ambos, tornava-se fundamental.

Várias razões motivaram esse período, entre lesões, desgaste pelo acumular de jogos tendo as competições europeias pelo meio e quase uma espiral de contrariedades que atraem outras contrariedades. Contudo, e como o tempo não tem tendência a parar, AC Milan e Nápoles jogavam muito em San Siro na penúltima jornada no ano civil de 2021 que dará depois uma “folga” de duas semanas sem competição.

“Estamos a ter uma grande primeira metade de temporada mas faltam ainda dois jogos. Gostava muito de bater o recorde de 43 pontos que conseguimos na última época e temos agora 39, mas também sabemos que teremos um grande adversário com um grande treinador, que nos fará aumentar o nível. Inter? Não me parece que tenham descolado na classificação, os títulos não se ganham em dezembro. Começámos a ganhar os jogos todos, agora estão eles assim, mas isto não é uma corrida contra ninguém mas apenas contra nós próprios. Sabemos que as últimas exibições não foram as melhores mas vamos tentar mostrar toda a nossa qualidade”, salientara Stefano Pioli, técnico dos visitados, antes do jogo.

“Ausências do AC Milan? Nós também temos cinco unidades importantes de fora, o Mário Rui, o Insigne, o Fabián Ruíz, o Osimhen e o Koulibaly não estarão neste jogo. Só teremos 16 ou 17 jogadores disponíveis mas são os suficientes para irmos a jogo com qualquer equipa. É claro que depois tem peso para quem joga sempre mas vamos com o que é preciso para ganhar. Queremos ser uma equipa ambiciosa e para isso só dependemos de nós”, destaca Luciano Spalletti, treinador dos visitantes, que cumpriu dois jogos de castigo que coincidiram com outras tantas derrotas “e que custaram ver de fora”.

Para não variar, e entre as muitas estrelas em campo mesmo entre tantas ausências como a de Rafael Leão, ainda de fora por questões físicas, um nome surgia acima de todos: Zlatan Ibrahimovic. E, como revelou a Gazzetta dello Sport, o sueco poderia nesta altura estar a fazer este jogo… pelo Nápoles. “O Maradona é um mito. Vi um documentário sobre ele e decidi ir para o Nápoles para fazer como o Diego: ganhar o Campeonato italiano. Estava cansado dos EUA, pensei na reforma mas o [agente] Mino Raiola disse-me ‘Estás louco, tens de voltar a Itália’. Estava tudo certo com o Nápoles mas o De Laurentiis [presidente] demitiu o Ancelotti. Aí perguntei ‘Qual é a pior equipa que posso salvar?’ e ele respondeu-me que o AC Milan tinha perdido 5-0 com a Atalanta. Então decidi ir para o AC Milan, era um clube que conhecia e uma cidade de que gostava”, contou antes de novo encontro com a equipa do sul da Itália.

O dianteiro que se descreve como uma espécie de Benjamin Button do futebol moderno aos 40 anos tinha conseguido resgatar um ponto na última jornada em Udine, fazendo o 1-1 nos descontos, mas agora tentou mas sem sucesso evitar nova derrota do AC Milan que teve apenas um golo de Elmas logo no quinto minuto e na sequência de um canto com desvio de cabeça ao primeiro poste. Ibrahimovic atirou de cabeça a rasar o poste na primeira parte (18′), viu por duas vezes Rrhamani tirar a bola na altura em que se preparava para visar a baliza de Ospina no segundo tempo, festejou ainda um golo de Kessié aos 90′ que seria anulado por ação do VAR (que motivou muitos protestos) mas foram mesmo os napolitanos a fazer a festa.

Com este triunfo muito saudado por Luciano Spalletti e jogadores em pleno relvado de San Siro enquanto os elementos do AC Milan continuavam a ver em telemóveis o lance que impediu o empate mesmo ao cair do pano, o Nápoles juntou-se aos rossoneri no segundo lugar com 39 pontos, já a quatro do líder Inter e com apenas mais dois do que a Atalanta. A Roma de José Mourinho está em quinto com 31.