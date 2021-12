Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Thomas Frank, treinador do Brentford, sugeriu que todos os jogos fossem cancelados até ao Natal para que as equipas recuperassem a bolha, recuperassem dos surtos de Covid-19 existentes e não colocassem aquela que é a jornada tradicional do Boxing Day em risco. Jürgen Klopp, treinador do Liverpool, apontou num outro sentido, dizendo que o futebol não deveria parar embora todas as situações devessem ser clarificadas para se saber quando se joga. Steven Gerrard, treinador do Aston Villa, pediu somente para que existisse uma forma de responder a dúvidas e perguntas não respondidas. Mikel Arteta, treinador do Arsenal (que ganhou este sábado 4-1 ao Leeds), exigiu que todas as medidas fossem tomadas por igual.

O lançamento de qualquer jogo desta jornada da Premier League foi marcado, logo à cabeça, por dúvidas sobre a realização do mesmo e, depois, pelas opiniões de cada técnico sobre o momento que a competição está a viver, num prolongamento do que se passa na sociedade inglesa. E o Tottenham-Liverpool foi um exemplo paradigmático disso mesmo, na antecâmara de uma reunião avançada pela BBC que vai reunir todos os treinadores do primeiro escalão para discutir a atual situação. Do lado dos londrinos, este seria o regresso depois de três partidas adiadas devido a um surto no clube (Rennes na Conference League, Brighton e Leicester); do lado do reds, seria mais um encontro três dias depois da vitória com o Newcastle.

“Estamos a voltar de um período de duas semanas sem jogos, por isso nesta fase pode ser bom jogar contra uma equipa forte. Este tipo de jogos trazem outro ambiente, dão mais ‘fogo’. Claro que teremos dificuldades e que teremos de estar preparados para sofrer durante o jogo, mas também sabemos que, tendo a bola, podemos ferir qualquer equipa. O Jürgen está a fazer um trabalho fantástico no Liverpool, nós vamos ainda precisar de mais tempo, mas é impressionante ver a forma como jogam, com intensidade, paixão e capacidade de mostrar o que treinam durante a semana”, dissera Antonio Conte, treinador dos spurs, passando ao lado de mais detalhes sobre o surto que assolou a equipa na última semana e meia.

“Não percebo [a postura de Tottenham e Manchester United]. Nós não temos nada a esconder, a nossa principal preocupação é com a saúde dos jogadores. A troca de informação é essencial para evitar a disseminação de notícias falsas. Quando tenho jogadores indisponíveis, digo quem são. No Manchester United ouvi que têm jogadores infetados mas não faço ideia de quem são esses jogadores. Também não sei quem no Tottenham tem o vírus. Não sei se é necessário saber mas se não é necessário saber quem está infetado, será necessário saber quantos estão? Não saber nada num mundo global é um pouco estranho”, comentara Jürgen Klopp, técnico do Liverpool, que na antecâmara da vitória em Anfield com o Newcastle perdeu três jogadores infetados com Covid-19: o central Van Dijk e os médios Fabinho e Curtis Jones.

Sabendo de forma antecipada que o líder Manchester City tinha goleado em Newcastle e que o Chelsea voltara a perder pontos (desta vez com o Wolverhampton, 0-0, o Liverpool enfrentava um dos maiores desafios da época até ao momento mas acabou por não ir além de um empate a dois num jogo frenético, sempre bem jogado e que voltou a contar com o melhor Diogo Jota e o seu temível jogo de cabeça.

O encontro começou praticamente com uma oportunidade flagrante do Liverpool, com Andy Robertson a aparecer na área a desviar de cabeça muito perto do poste um cruzamento de Alexander-Arnold (1′) antes de um remate de meia distância de Milner travado por Lloris (3′) e outro mais tarde do mesmo Alexander-Arnold de pé esquerdo (11′). Os visitantes pareciam por cima do jogo mas o Tottenham cumpria a palavra de Antonio Conte e sabia sofrer sem perder de vista a baliza de Alisson, precisando apenas de uma chance de golo para inaugurar o marcador pelo inevitável Harry Kane num remate na área com pouco ângulo após assistência de Ndombelé na sequência de uma grande recuperação a meio-campo de Winks (13′). E o 2-0 esteve perto pouco depois, com Son a concluir uma transição rápida ao lado (16′).

De uma forma assumida, o encontro entrava numa zona de maior conforto para a forma de jogar dos londrinos, que viram Keita atirar para defesa de Lloris (23′) e Sadio Mané a cabecear ao lado após livre lateral (29′) antes de uma oportunidade flagrante desperdiçada por Dele Alli, isolado na área a permitir uma defesa do outro mundo a Alisson após saída em transição de Son (30′). O jogo não parava, o ritmo estava infernal e foi no meio desse cenário que voltou a aparecer o inevitável Diogo Jota, a desviar na área de cabeça um cruzamento de Andy Robertson sem dar hipóteses a Lloris (35′) antes de um lance polémico na área do Tottenham, com o português a ser empurrado por Emerson na área sem penálti (38′).

Mais uma vez, o intervalo chegava com o momento de reflexão sobre o antigo avançado de Wolverhampton, que conseguiu “destronar” Firmino daquele que era considerado um dos melhores trios ofensivos jogar na Europa e continuava a somar ações decisivas para a equipa. Foi assim que acabou a primeira parte, foi assim que começou o segundo tempo, com um cabeceamento fantástico entre Dier e Davidson Sánchez que saiu a rasar o poste (48′). Harry Kane também tentou o golo de cabeça mas o encontro ficaria marcado pelo minuto 71, com dois lances consecutivos a deixarem o Tottenham a protestar: Dele Alli caiu na área após um toque nas costas de Alexander-Arnold, a jogada seguiu, Jota cruzou para Salah desviar de forma involuntária com o braço e na sequência do lance Roberton encostou na área para o 2-1 (71′).

A partida tinha a primeira reviravolta mas o empate duraria pouco mais de dois minutos a chegar e com muitas culpas próprias do Liverpool, no seguimento de um passe em profundidade para Son que Alisson não conseguiu cortar apesar de ter chegado primeiro e o sul-coreano desviou para a baliza deserta (74′). Ia haver jogo até ao fim, com o campo mais inclinado depois do vermelho direto a Andy Robertson por uma entrada violenta sobre Emerson (77′). Apesar de faltarem ainda alguns minutos, nem os londrinos foram mais com perigo à baliza de Alisson, nem os reds esticaram mais o jogo. Mas foi um grande jogo…