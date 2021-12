Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O antigo líder do PSD, Luís Marques Mendes, considera que o antigo ministro da Economia, Manuel Pinho, tem de dar explicações sobre o dinheiro que recebeu do Grupo Espírito Santo quando era membro do Governo. “Um comportamento destes não é normal. Não é normal um ministro em funções estar a receber uma avença de um grupo privado. Isto gera uma suspeita de promiscuidade”, afirmou, no seu espaço de comentário semanal na SIC.

Marques Mendes não quis comentar “as questões jurídicas”, por considerar que essas competem aos tribunais, mas não teve pejo em afirmar que Pinho não pode continuar em silêncio. “Já há muito tempo que devia ter explicado isto”, disse, classificando a entrevista que o antigo ministro deu ao Expresso como “lamentável”. “Se não explicar, comporta-se como Sócrates”.

Apesar das críticas ao antigo ministro da Economia do Governo de José Sócrates, Marques Mendes também deixou críticas à Justiça e ao Ministério Público, que diz não saberem “lidar com processos mediáticos”. Para além do caso de Manuel Pinho e da EDP, o comentador apresentou outros casos como a Operação Marquês, as PPP (Parcerias Público Privadas) rodoviárias e Tancos, como exemplos de investigações que se arrastam há anos.”Todas estas situações minam a confiança das pessoas na Justiça”, diz, algo que dá “força aos partidos radicais”.

Elogios a Rio e outros sociais-democratas no rescaldo do Congresso

Sobre o Congresso do PSD, o antigo líder social-democrata elogiou o exercício de união, dizendo que este foi “um Congresso de confiança, unidade e mobilização”. “Quando cheira a poder, a unidade está garantida”, sentenciou o comentador.

Marques Mendes elogiou o discurso de Rui Rio em Santa Maria da Feira, que classificou de “eficaz e assertivo”, tendo-o mesmo apontado como “o melhor discurso como líder de oposição que alguma vez fez”.

E deixou ainda notas positivas para os restantes intervenientes: Luís Montenegro teve uma “intervenção oportuna”, Paulo Rangel foi “humilde e genuíno” e Miguel Pinto Luz foi “corajoso”. Mas o maior elogio foi mesmo para o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas: “A seguir a Rui Rio, foi a melhor intervenção. Aqui está um político com carisma. Vai ser a grande figura do partido no futuro”, afirmou.