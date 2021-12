O cantor Carlos Marín, do grupo Il Divo, morreu este domingo, aos 53 anos. A informação foi confirmada pelo grupo musical no Twitter: “É com o coração pesado que vos informamos que o nosso amigo e colega, Carlos Marín, faleceu”, pode ler-se na publicação. “Nunca mais haverá outra voz ou espírito como os do Carlos.”

It is with heavy hearts that we are letting you know that our friend and partner, Carlos Marin, has passed away. He will be missed by his friends, family and fans. There wiIl never be another voice or spirit like Carlos. pic.twitter.com/uyRFjXADF6

— Il Divo (@ildivoofficial) December 19, 2021