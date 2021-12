As autoridades paquistanesas subiram para 17 o número de mortos e para 12 o de feridos no colapso de um edifício depois de uma explosão num esgoto na cidade de Karachi. “O número de mortos atingiu 17 na explosão. Um total de 12 pessoas ficaram feridas”, das quais três estão ainda no hospital, disse à agência noticiosa Efe o oficial da polícia local de Karachi, Asgher Mehmood.

O agente disse que “não havia sinais de atividade terrorista por trás da explosão”, acrescentando que novas investigações atribuem uma acumulação de gases na linha de esgoto como a principal causa do acidente.

O acidente ocorreu no sábado, depois de uma explosão num esgoto na zona de Shershah ter provocado o colapso de um edifício de um banco, fazendo inicialmente oito mortos e uma dezena de feridos, tendo várias pessoas ficado presas no interior. Entre os mortos incluem-se dois seguranças do banco, alguns empregados e alguns clientes que estavam dentro do edifício no momento da explosão.

Os colapsos e outros acidentes são relativamente frequentes no Paquistão, principalmente devido ao mau estado dos edifícios, explosões de garrafas e instalações de gás e aos efeitos de chuvas fortes. Em outubro do ano passado, pelo menos quatro pessoas morreram e 23 outras ficaram feridas numa explosão num edifício residencial de cinco andares em Karachi, a cidade mais populosa do Paquistão.

Em março do mesmo ano, pelo menos 24 pessoas foram mortas quando outro edifício desabou na mesma cidade, onde as autoridades descreveram 150 edifícios residenciais e de escritórios como perigosos.