Vladislav Klyushin, empresário com ligações ao Kremlin, foi extraditado da Suíça rumo aos Estados Unidos. A extradição, segundo a Reuters, aconteceu este sábado, com agentes da polícia norte-americana a acompanharem o empresário russo no voo à partida de Zurique.

Nos EUA, Klyushin enfrenta acusações do crime de mercado de uso de informações privilegiadas (no valor de dezenas de milhões de euros), de acordo com o comunicado citado e divulgado pelo ministério da Justiça suíço. O recurso contra a extradição, por parte de Klyushin, foi rejeitado pelo tribunal federal suíço a 10 de dezembro.

O empresário foi detido na Suíça em março deste ano, na sequência de um pedido por parte das autoridades norte-americanas — a extradição foi oficialmente solicitada em abril.

Em resposta, um porta-voz da embaixada russa na Suíça fez a seguinte declaração: “Somos forçados a declarar que estamos a lidar com outro episódio da caça contínua de Washington a cidadãos russos em países terceiros”, disse Vladimir Khokhlov, citado pela agência de notícias TASS.

O empresário Vladislav Klyushin é dono da M13, empresa russa que disponibiliza serviços de monitorização de media e segurança cibernética. No site da referida empresa é explicado que estes serviços são usados pelo governo russo.