A Autoridade Marítima Nacional e a Marinha alertaram esta segunda-feira para o agravamento das condições meteorológicas no arquipélago dos Açores a partir de terça-feira, com a previsão de agitação marítima e ventos fortes.

Num comunicado, a Autoridade Marítima Nacional explica que as previsões apontam para “um agravamento considerável das condições meteorológicas e de agitação marítima no arquipélago dos Açores“, entre as 18h00 de terça-feira e as 18h00 de quinta-feira

“A agitação marítima será caracterizada por uma ondulação proveniente do quadrante Nor-Noroeste, com uma altura significativa de oito metros e uma altura máxima que poderá atingir os 12 metros, com o período médio a variar entre os 13 e os 16 segundos”, explica a Autoridade Marítima Nacional.

Quanto às previsões do vento, estas apontam para “uma intensidade média superior a 75 quilómetros por hora com rajadas superiores a 130 quilómetros por hora“.

Face a estas previsões, a Autoridade Marítima Nacional e a Marinha reforçam a recomendação, em especial à comunidade piscatória e da náutica de recreio, que se encontrem no mar, “o eventual regresso ao porto de abrigo mais próximo e a adoção de medidas de precaução”, e à população em geral “cuidados redobrados nas zonas expostas à forte agitação marítima”.

Aconselha igualmente a toda a comunidade marítima que mantenha um estado de vigilância permanente e que acompanhe a evolução da situação meteorológica, dos avisos à navegação e de previsão meteorológica difundidos pela Marinha relativos à previsão meteorológica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), bem como outras informações das capitanias sobre as condições de acesso aos portos, “evitando sair para o mar até que as condições melhorem”.

Além disso, recomenda que seja “reforçada a amarração” dos barcos e que se mantenha “uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas”.

A Autoridade Marítima Nacional e a Marinha pedem ainda à população que evite passeios junto ao mar, de onde se destacam “os molhes de proteção dos portos e junto à orla costeira, nas arribas e nas praias”, bem como a prática de atividades lúdicas “nas zonas expostas à agitação marítima”.

Desaconselha também a pesca lúdica, “em especial junto às falésias e zonas de arriba nas frentes costeiras atingidas pela rebentação das ondas”, alertando que nestas condições meteorológicas “o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras”.