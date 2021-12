Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A série cómica “I Love Lucy” (1951-57), protagonizada por Lucille Ball e o seu então marido Desi Arnaz, que interpretavam o casal Lucy e Ricky Ricardo, nunca foi vista em Portugal. A RTP só passou as séries que se lhe seguiram, após o divórcio do casal e interpretadas apenas por Lucille Ball, caso de “The Lucy Show” nos anos 60. “I Love Lucy” faz parte da história da televisão dos EUA. Foi campeã de audiências durante quase toda a sua duração, com uma média de 60 milhões de espectadores por semana; foi o primeiro programa de televisão com argumento a ser filmado em 35 mm usando três câmaras, o que permitia ser rodado com público; e o primeiro em que um casal de atores dava corpo a personagens que eram versões estilizadas deles na vida real.

Escrito e realizado por Aaron Sorkin para a Amazon Prime Video, “Being the Ricardos”, comprime numa semana decisiva para a vida em comum e o futuro de Lucy e Desi, e logo, também para a continuidade da série, vários acontecimentos que se deram num tempo mais largo e passa-se durante a filmagem de um episódio de “I Love Lucy”. A venenosa revista “Confidential” publicou um artigo sobre uma noite de adultério de Desi; e o temido jornalista e colunista Walter Winchell acusava Lucy de pertencer ao Partido Comunista dos EUA. O artigo era calunioso (dessa vez, pelo menos) e a acusação baseava-se num equívoco de juventude da atriz já esclarecido com a Comissão de Atividades Anti-Americanas anos antes, mas o casal viu de súbito posto em causa tudo aquilo que tinha construído, do seu casamento às carreiras.

Aaron Sorkin tem escrito bastante para televisão (nomeadamente, séries como “Os Homens do Presidente” ou “The Newsroom”), e é bem claro em “Being the Ricardos” o seu gosto em mostrar os bastidores do meio, e desvendar os pormenores do fabrico de um formato, o espírito de colaboração, as rivalidades, as divergências criativas e os choques de egos entre argumentistas, atores e produtores (Lucy e Desi eram também produtores de “I Love Lucy” através da Desilu, o primeiro grande estúdio televisivo a ser gerido por uma mulher, e mais tarde responsável por outras séries históricas como “Missão: Impossível” ou “O Caminho das Estrelas”).

Tudo o que o filme mostra aconteceu mesmo, embora numa só semana e não nesta cronologia. Sorkin até encaixa na história a gravidez de Lucille Ball, que a estação e os patrocinadores queriam ocultar das mais variadas e ridículas formas possíveis (por exemplo, escondendo Lucy por trás de móveis ou almofadas), mas que Desi e ela recusaram e, ousada e ineditamente, conseguiram que fizesse parte da série. E realça também o poder e a criatividade do casal Arnaz e a sua grande sintonia, sublinhando a inteligência cómica de Lucy através de uma cena do episódio em produção que não lhe agrada e ela quer mudar à viva força, contra a opinião dos argumentistas e do coordenador da série; bem como o talento versátil de Desi, a sua capacidade de relacionamento e os conhecimentos influentes que tinha no mundo do espectáculo e fora dele. Eles formavam o grande “power couple” de Hollywood na altura.

“Being the Ricardos” fala “sorkinês” fluente, isto é, fervilha com os diálogos dinâmicos, realistas, certeiros e estralejantes de Aaron Sorkin. A época e o lugar estão impecavelmente recriados, Nicole Kidman compõe Lucille Ball com sobriedade incisiva, mostrando que por trás da ruiva trapalhona e desmiolada de “I Love Lucy” estava uma mulher inteligente e moderna, e uma profissional consumada que queria sempre fazer melhor, Javier Bardem compensa o não se parecer absolutamente nada com Desi Arnaz com uma interpretação em jato contínuo de charme, extroversão e comunicabilidade, e os segundos papéis são perfeitos, sobretudo J.K. Simmons e Nina Arianda no casal amigo dos Ricardos na série, Will e Vivian.

O filme esbarra apenas com um pormenor. A nossa escassa familiaridade com “I Love Lucy” e a diminuta popularidade que Lucille Ball e Desi Arnaz (sobretudo este) tiveram em Portugal. Apesar de todo o talento envolvido e investido nele, e das suas inúmeras qualidades, “Being the Ricardos” dirá muito, mas muito mais aos americanos, dado que “I Love Lucy” é uma das séries mais bem-amadas, emblemáticas e influentes da história da televisão dos EUA, atraindo ainda hoje espectadores na casa dos milhões quando é repetida, do que a nós, que não a vimos, não temos com ela uma relação semelhante nem a guardamos como se fosse um tesouro na nossa memória coletiva de telespectadores. Talvez a RTP Memória pudesse, com mais de um século de atraso, compensar esta falha.

(“Being the Ricardos” estreia-se quarta-feira, dia 21 de dezembro, na Amazon Prime Video)