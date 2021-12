Os candidatos pró-Pequim dominaram as eleições legislativas de Hong Kong, derrotando moderados e independentes na primeira eleição depois de Pequim ter aprovado uma resolução para alterar as leis eleitorais no território.

Os candidatos leais a Pequim ganharam a maioria dos lugares nas eleições de domingo depois de as leis terem sido alteradas para garantir que apenas os “patriotas” pró-Pequim pudessem dirigir a cidade.

A líder de Hong Kong, Carrie Lam, disse esta segunda-feira durante uma conferência de imprensa que estava “satisfeita” com as eleições, apesar de uma participação de 30,2% dos eleitores — a mais baixa desde que os britânicos entregaram Hong Kong à China em 1997.

A responsável disse que o número de eleitores registados atingiu 92,5%, um recorde em comparação com as eleições de 2012 e 2016, quando cerca de 70% dos eleitores se tinham registado.

“Para os eleitores recenseados, decidir se querem exercer os seus direitos de voto numa determinada eleição é inteiramente uma questão para eles próprios”, disse.

Ao abrigo das novas leis, o número de legisladores eleitos diretamente foi reduzido de 35 para 20, mas a legislatura foi alargada de 70 para 90 assentos. A maioria dos legisladores foi nomeada por órgãos em grande parte pró-Pequim, assegurando que estes constituíssem a maioria da legislatura. Todos os candidatos foram também avaliados por uma antes de poderem ser nomeados.

O campo da oposição criticou as eleições, com o maior partido pró-democracia, o Partido Democrata, a não apresentar candidatos pela primeira vez desde a transferência de soberania de 1997.

Lam disse que espera que o trabalho com os 90 legisladores continue a ser “muito excitante” porque eles têm opiniões diferentes sobre muitas questões sociais.

Espera-se que Lam viaje para Pequim para dar um relato completo a Pequim sobre a mais recente situação política e económica em Hong Kong.