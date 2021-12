O concelho de Alcochete vai reativar o centro de vacinação do município a partir de janeiro, ficando instalado no Fórum Cultural, anunciou a autarquia.

Até ao momento, e depois da desativação do seu centro de vacinação no pavilhão desportivo da freguesia do Samouco, a população de Alcochete tinha de se deslocar ao município do Montijo.

A autarquia, em parceria com os Bombeiros Voluntários de Alcochete, assegurava o transporte dos munícipes para o centro de vacinação, a quem dele necessitasse, quer inicialmente no Samouco, quer depois no Montijo.

Desde o início do processo de vacinação, segundo o presidente da autarquia, Fernando Pinto, foram transportados um total de 467 utentes.

Na reunião da Assembleia Municipal, realizada no sábado, Fernando Pinto anunciou a reativação do centro em Alcochete, mas agora num outro local, no Fórum Cultural de Alcochete, com abertura prevista para o dia 5 de janeiro.

Segundo o autarca socialista, os trabalhadores da autarquia estão a desenvolver todos os procedimentos técnicos e de logística para que o centro de vacinação de Alcochete reúna “condições de excelência”.

Fernando Pinto adiantou que foram analisadas outras soluções, mas que esta foi a que reuniu todos os pressupostos, nomeadamente de estacionamento, atendimento, recobro e vacinação sem causar transtornos ao normal funcionamento daquele espaço cultural.

O concelho de Alcochete está dividido pelas freguesias de Alcochete, Samouco e São Francisco, estende-se por 128,5 km2 e, segundo o último censos, tem cerca de 19 mil habitantes.

De acordo com a autarquia, o último relatório epidemiológico indica que, desde o início da pandemia, em março de 2020, o município registou 25 óbitos, 2.015 casos e um total de 1.915 pessoas recuperadas da doença.

Atualmente, segundo o presidente da Câmara Municipal de Alcochete, o número acumulado de casos de infeção nos últimos 14 dias é de 75 e a incidência cumulativa de novos casos é de 376, dados que considera preocupantes.

A Covid-19 provocou mais de 5,33 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.778 pessoas e foram contabilizados 1.225.102 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como preocupante pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 89 países de todos os continentes, incluindo Portugal.