Dois bebés, com quinze e três meses de idade, sobreviveram depois de a banheira onde se encontravam ter sido levada pelos ventos fortes de um tornado no Kentucky. As crianças foram encontradas mais tarde no quintal de casa.

De acordo com o The Guardian, a avó das crianças, Clara Lutz, disse à WFIE-TV que as tinha colocado na banheira com um cobertor e uma Bíblia. Entretanto, a casa começou a tremer e a banheira foi levado pelo tornado. “Quando dei por mim, a banheira estava fora do meu alcance”, afirma.

A casa ficou totalmente destruída com a passagem do tornado, tendo Lutz ficado ferida na cabeça. Preocupada, levantou-se e procurou os bebés pelos destroços. “Tudo o que conseguia dizer era: ‘Por favor Deus, traz os meus bebés a salvo, por favor, eu imploro’”.

Os agentes de autoridade levaram-na no carro até aos seus netos — Kaden, de quinze meses, e Dallas, de três meses —, encontrados vivos debaixo da banheira no quintal. O mais novo foi transportado para o hospital de Vanderbilt, em Nashville, na sequência de uma hemorragia na cabeça. O sangue estancou antes de chegar ao local, diz a avó.

A avó estava a tomar conta dos netos e os pais das crianças vivem no norte do país, numa zona não afetada pelo tornado.

A vaga de tornados nos Estados Unidos afetou com maior intensidade o estado do Kentucky. As rajadas de vento fortes provocaram pelo menos 92 mortes e centenas de desaparecidos.