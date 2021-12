Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de mais de quatro meses afastado devido a uma lesão num pé, Rafael Nadal, que entretanto desceu para a sexta posição do ranking mundial, decidiu voltar ao ativo com uma partida de exibição em Abu Dhabi frente a Andy Murray, também ele um jogador fustigado por problemas físicos nos últimos tempos mas que continua a recusar a ideia de deixar o ténis. No final de 109 minutos bem jogados para gáudio de todos os presentes, o espanhol perdeu com o britânico por 6-3 e 7-5 mas o resultado foi o menos importante.

“Não foi um mau jogo para mim, depois de tanto tempo. É um gosto estar em Abu Dhabi e de voltar a ver os espectadores, depois do que aconteceu com a pandemia. Desfrutei muito”, comentou após a partida. Todavia, o pior estava para vir e, na manhã desta segunda-feira, o jogador anunciou que contraiu Covid-19.

Em atualização