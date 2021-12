O ex-presidente da Câmara de Coimbra, Manuel Machado, que tinha perdido a reeleição para o terceiro mandato consecutivo à frente da autarquia, renunciou ao cargo de vereador, disse esta segunda-feira o líder do município, José Manuel Silva.

Manuel Machado, que se tinha recandidatado ao cargo para o terceiro e último mandato à frente da Câmara de Coimbra, perdeu as autárquicas de setembro, eleições em que a coligação Juntos Somos Coimbra, encabeçada por José Manuel Silva, conquistou o município com maioria absoluta.

Após perder as eleições, Manuel Machado tinha pedido a suspensão do mandato durante o período de preparação e organização do último congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, que liderou durante os últimos oito anos.

Para além de ter liderado a autarquia entre 2013 e 2021, Manuel Machado também foi presidente da Câmara entre 1990 e 2001.

Nas últimas autárquicas, a coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/CDS-PP/NC/PPM/A/RIR/VP) teve 43,92%, correspondendo a seis mandatos, enquanto o PS, alcançou 32,65% e quatro lugares (a CDU elegeu um vereador).

No lugar de Manuel Machado, assume a vereação José Dias, ex-presidente da Associação Académica de Coimbra.

Na reunião de Câmara desta segunda-feira, foi também comunicada por José Manuel Silva uma falta justificada do vereador do PS e ex-vice-presidente da Câmara de Coimbra, Carlos Cidade, “por motivo de férias”.

Em substituição, assumiu o cargo o médico Hernâni Caniço.