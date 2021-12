Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O empresário de futebol César Boaventura, suspeito de liderar um esquema de fraude fiscal e branqueamento no âmbito da Operação Malapata, terá “ajudado” o Benfica a contratar Jeremy Sarmiento. A notícia é avançada pela revista Sábado, que revela que Boaventura terá recebido 200 mil euros de comissão pelo negócio através de um “testa de ferro”.

De acordo com informações recolhidas pelo órgão de comunicação social, Daniel Wilson-Watson, um agente de jogadores britânico suspeito de ser um intermediário do empresário português de futebol, terá partilhado uma fatura do negócio com César Boaventura. A relação do empresário com o clube desportivo lisboeta terá incluído também outras comparticipações. Em 2012, por exemplo, o Benfica recebeu uma fatura de 343 euros do Hotel Marriot após Boaventura ter saído sem pagar.

Como explica a mesma revista, Luís Filipe Vieira, ex-presidente do Benfica, chegou a ser criticado pela intervenção de Boaventura noutras transferências. Na transferência de Mika para o Sunderland, o empresário Saide Moussalatti enviou um email ao antigo líder dos encarnados no qual acusava César Boaventura de ficar com “todo o dinheiro das comissões”.

A Autoridade Tributária e a Polícia Judiciária estão também a investigar as transferências de Waldschmidt, Vlachodimos, Lisandro Lopez, Florentino, Nuno Tavares, Gedson Fernandes, Gabigol, Facundo Ferreyra e Bernardo Martins.

Como foi noticiado na semana passada, a PJ acredita diz que a vantagem patrimonial estimada em sede fiscal, associada a César Boaventura), atinge os 1,5 milhões de euros, “apenas com base em elementos já confirmados”.

A Operação Malapata foi realizada no âmbito de um inquérito titulado pelo Ministério Público (MP) no DIAP do Porto, com a participação da Autoridade Tributária e Aduaneira – Direção de Finanças do Porto. César Boaventura está neste momento em prisão domiciliária.