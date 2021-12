Mais de 32% das crianças entre os 9 e os 11 anos que residem em Portugal (295.734) receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. De acordo com o relatório de vacinação divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) esta segunda-feira, no fim de semana, foram inoculados 95.272 menores, 51 mil dos quais no domingo.

Em termos globais, foram vacinadas 43.708 crianças no sábado e 51.564 no domingo, totalizando-se, assim, 95.272.

Apesar de ser um dia dedicado à vacinação das crianças, um total de 1.797 pessoas com mais de 50 anos conseguiram tomar a dose de reforço no domingo. Completaram ainda o esquema vacinal da Covid-19 mais 3.811 pessoas, contabilizando-se 8.646.874 pessoas totalmente inoculadas.

Relativamente à vacina da gripe, foram inoculadas ontem mais 996 pessoas. Até ao momento, foram vacinados 2.309.140 portugueses com este imunizante.

Dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), consultados pela agência Lusa, indicam que existem em Portugal 97.276 crianças com 9 anos, 101.022 com 10 anos, e 97.436, com 11 anos, totalizando 295.734.

Portugal iniciou este fim de semana a vacinação de crianças, pelas que têm entre 9 e 11 anos, sendo o objetivo vacinar a faixa etária dos 5 aos 11 anos.