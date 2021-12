O chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou esta segunda-feira Gabril Boric pela sua eleição como Presidente da República do Chile e desejou-lhe sucesso no exercício do cargo.

Gabriel Boric, deputado e antigo dirigente estudantil de esquerda, de 35 anos, venceu no domingo a segunda volta das eleições presidenciais chilenas, apoiado pela Frente Ampla e pelo Partido Comunista, com cerca de 55% dos votos, derrotando o candidato ultra-direitista José Antonio Kast.

Segundo uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, o chefe de Estado português Marcelo Rebelo de Sousa “enviou uma mensagem de felicitações ao Presidente eleito da República do Chile, Gabriel Boric, desejando-lhe sucesso no exercício das funções que foi chamado a desempenhar pelo povo chileno”.

Marcelo Rebelo de Sousa “fez ainda uma referência aos laços de amizade e cooperação que unem Portugal e o Chile, tanto a nível bilateral como do espaço ibero-americano”, lê-se na mesma nota.

Gabriel Boric reforçou a sua liderança política durante os protestos sociais no Chile em 2019.

O PCP considerou esta segunda-feira que a vitória de Boric nas eleições presidenciais no Chile expressa a “determinação do povo chileno em enterrar definitivamente a herança da tenebrosa ditadura fascista” de Augusto Pinochet.

Na América Latina, a sua eleição foi saudada, entre outros, pelo antigo Presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, e pelos presidentes do Peru, Pedro Castillo, da Argentina, Alberto Fernández, da Bolívia, Luis Arce, e da Venezuela, Nicolás Maduro.