A enorme procura por testes rápidos de antigéneo de Covid-19 de uso profissional gratuitos nas farmácias tem dificultado as marcações antes do Natal e do final do ano. Espera-se um aumento do número de testes gratuitos e do número de farmácias a aderirem ao programa já esta semana, noticia o Público.

No site do Infarmed é possível consultar a lista das farmácias e dos laboratórios de análises e postos de colheita que aderiram ao protocolo com o SNS. Espera-se agora que subam para “1.400 a 1.450”, diz ao jornal Público Ema Paulino, Presidente da Associação Nacional de Farmácias que alerta para o facto de estes testes serem obrigatórios apenas em algumas situações, havendo outras em que o autoteste é suficiente.

Ao jornal I desta segunda-feira, a responsável da ANF adianta que este fim de semana eram 1200 as farmácias a fazerem testes gratuitos comparticipados pelo Estado, num total de 40%.

Para esta segunda-feira de manhã está agendada uma reunião entre ANF e laboratórios com o objetivo de encontrar soluções para a dificuldade na marcação de testes.

Mas nem só as farmácias estão a fazer testes rápidos gratuitos de uso profissional. Importa também lembrar que “cerca de 80% da rede de laboratórios de análises em Portugal” também os fazem, esclareceu à Lusa o presidente da Associação Nacional dos Laboratórios Clínicos (ANL), Nuno Saraiva.

Também a ministra da Saúde, Marta Temido, se referiu a este tema na passada sexta-feira, adiantando que o Governo tenciona aumentar o número de testes gratuitos à Covid-19 por pessoa já a partir desta semana. Contudo o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, alerta que este reforço “depende da evolução do mercado”.