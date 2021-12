Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A pandemia levou os bancos centrais a impedir, primeiro, e a limitar, depois, a distribuição de dividendos por parte das instituições financeiras. Em resultado disso, segundo é referido no relatório de estabilidade financeira, divulgado esta segunda-feira pelo Banco de Portugal, “em setembro de 2020, o total de dividendos, referentes a resultados de 2019, não distribuídos terá ascendido a cerca de 26 mil milhões de euros na área do euro e a 800 milhões de euros em Portugal”.

Entretanto, e já depois de levantadas as restrições de pagamentos de dividendos este ano, a Caixa Geral de Depósitos pagou 300 milhões de remuneração acionista extraordinária ao Estado português em novembro, depois de ter pago a meio do ano 83,6 milhões.

O Banco de Portugal salienta, por outro lado, no mesmo relatório, que “apesar desses dividendos terem ficado por pagar tal “não exclui a possibilidade de os bancos virem, num futuro próximo, a distribuir um montante de dividendos que possa compensar as retenções efetuadas. A evidência microeconómica aponta para que, em média, os bancos que seguiram as recomendações reduziram menos a concessão de crédito e aumentaram mais as provisões do que bancos que não foram afetados pelas recomendações”.

As restrições à distribuição de dividendos foram levantadas em setembro deste ano, mas o Banco de Portugal continua a alertar que “a distribuição de dividendos deve ser feita com prudência, refletindo os desafios enfrentados pelo setor bancário”. Apesar de não terem estendido essas restrições, os bancos centrais (BCE e Banco de Portugal), as instituições supervisionadas “devem assegurar que são retidos capitais próprios suficientes para fazer face a uma possível deterioração da qualidade dos ativos, preservando deste modo o financiamento à economia. As autoridades de supervisão microprudencial farão um acompanhamento casuístico”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Mário Centeno, em conferência de imprensa para apresentação do relatório que fala dos riscos para o setor bancário, realçou haver alguns indicadores de aumento de registo de deterioração da qualidade crédito ao longo de todo este tempo, ainda que seja “um aumento contido”. Mas acrescentou que são necessárias cautelas, porque o impacto final não é ainda conhecido.

As moratórias e os seus efeitos, nomeadamente ao nível do malparado, são um dos riscos identificados para os bancos nacionais nesse relatório de estabilidade financeira.

As taxas de juros: um pau de dois bicos

No qual se fala já da inflação e da possibilidade de haver uma subida nas taxas de juro que têm efeitos positivos e negativos para a banca. Dado que pesam nos dois lados da balança, Mário Centeno recusa “pôr um sinal nessa equação”, até porque dependerá de caso para caso e ao grau de exposição dos bancos à parte negativa e do que consigam recuperar pelo lado positivo. “É matéria de evolução, depende muito de situação para situação”. Por isso o governador do Banco de Portugal prefere manter reserva sobre se a subida das taxas de juro são mais positivas ou mais negativas para os bancos portugueses, mas “não desreconheceria os efeitos positivos”.

Se por um lado uma subida das taxas de juro permitem à banca melhorar as suas margens e rentabilidades, por outro podem levar a subidas nas taxas da dívida pública e, também, a subida das taxas, “se não for acompanhada por uma recuperação da economia, poderá também traduzir-se em situações de materialização acrescida do risco de crédito”.

A subida destas taxas pode ter “impacto na desvalorização dos ativos financeiros em carteira, com destaque para a dívida pública”, ainda que os bancos tenham vindo a reduzir a sua exposição à dívida soberana. Luís Laginha de Sousa, administrador do Banco de Portugal que apresentou também o relatório, acredita que há fatores mitigadores desta exposição. Além da redução da exposição, um fator mitigador é que “grande parte da dívida é registada a custo amortizado, os bancos não têm de ir reconhecendo os ajustamentos no preço da dívida, só quando é vendida”. MAs, “mantemos análise do que poderia acontecer”. E quantifica: se houvesse subida das yields em 100 pontos base ao longo da curva de rendimentos dos títulos da dívida pública de Portugal, Espanha e Itália, o impacto seria de 0,8 pontos percentuais no rácio de fundos próprios principais nível 1 dos bancos.

Os níveis de solvabilidade do sistema bancário português estabilizaram no primeiro semestre de 2021. Em junho de 2021, o rácio de fundos próprios totais cifrou-se em 17,8%, diminuindo 0,1 pontos percentuais face a dezembro de 2020. Os rácios de fundos próprios principais de nível 1 (CET1) e de fundos próprios de nível 2 (T2) permaneceram inalterados.

Também para tal contribuiu a tal não distribuição de dividendos. “O rácio de fundos próprios totais aumentou 0,9 pp entre dezembro de 2019 e junho de 2021, refletindo, em parte, o crescimento do CET 1, via lucros retidos”.