As intenções de voto no PSD continuam a subir e já superam os resultados obtidos nas últimas legislativas. Em sentido contrário, o PS desceu mais de dois pontos percentuais nas sondagens, mas continua à frente, com 37%.

Estes são os resultados estimados pelo modelo estatístico da Rádio Renascença que agrega as várias sondagens, publicadas desde as últimas legislativas.

Este modelo indica uma vantagem do PS de oito pontos percentuais em relação ao PSD, que conta agora com 28,6% das intenções de voto.

Já o Bloco de Esquerda, com 6,3% das intenções de voto, deixa de ser a terceira força política, sendo ultrapassado pelo Chega (6,9%). Seguem-se CDU (5,3%), Iniciativa Liberal (4,7%), PAN (2,7%), CDS-PP (1%) e Livre (0,5%).

O modelo da Renascença indica que a intenção de voto no PSD, CDS e IL juntos (34,6%) não é suficiente para igualar o PS (37%). Isso só aconteceria adicionando o Chega.