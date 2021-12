O Chega/Açores anunciou esta segunda-feira que o deputado único do partido na Assembleia Regional, José Pacheco, vai ser o cabeça de lista pelo círculo dos Açores às eleições legislativas antecipadas de 30 de janeiro.

Em comunicado, o Chega/Açores revela que entregou esta segunda-feira no Tribunal de Ponta Delgada a lista candidata ao círculo eleitoral dos Açores que tem o deputado regional José Pacheco como cabeça de lista.

Para o candidato, trata-se de mais uma missão que abraça com vontade e com o desejo de se traduzir na eleição de um deputado dos Açores à Assembleia da República e do Chega ser a terceira força política nestas eleições legislativas”, afirma a estrutura regional.

Segundo a nota de imprensa, José Pacheco, que é vice-presidente do partido, acredita que o Chega vai obter um “resultado surpreendente” nas próximas legislativas.

“José Pacheco assegura que, uma vez eleito, irá defender com toda a convicção os interesses dos Açores na República, dando como exemplo a gestão do mar ou do espaço aeroespacial”, lê-se no comunicado.

José Pacheco tem 50 anos, é designer gráfico de profissão e nas eleições regionais de outubro de 2020 foi eleito para o parlamento dos Açores.

Em segundo na lista, surge Francisco Lima, 54 anos, médico veterinário, e em terceiro Olivéria Santos, 45 anos, licenciada em jornalismo.

O empresário Fernando Mota e o engenheiro agrícola José Bernardo são os números quatro e cinco da lista, respetivamente.

Os Açores elegem cinco deputados para a Assembleia da República, sendo que nas últimas eleições legislativas de 2019 três foram eleitos pelo PS e dois pelo PSD.