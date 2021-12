Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Demium, uma incubadora espanhola, lançou um novo programa de aceleração para “early stage startups” (numa fase inicial de investimento). Em comunicado enviado às redações, a empresa diz que ajudará os empreendedores selecionados a conseguirem a”primeira ronda de investimento de pelo menos 100 mil euros em apenas 4 meses”.

A inscrições para este programa de aceleração estão abertas até 23 de janeiro e, para se ser selecionado, basta ter três requisitos, explicam a Demium: “Ter uma equipa de cofundadores (pelo menos 2 pessoas), ter desenvolvido uma solução inovadora de base tecnológica, e que a empresa esteja já legalmente constituída”.

As startups selecionadas recebem “desde o primeiro dia” um investimento avaliado em 25 mil euros de títulos de dívida conversíveis em participação societária do fundo de investimento Demium. Ao todo, o programa de aceleração de startups durará 10 semanas e os participantes poderão “contar com o acompanhamento de mentores especializados em Marketing, Growth Hacking e Produto e vendas, essenciais para o desenvolvimento de qualquer startup”, explica a empresa.

“Todo o processo de aceleração vai ser realizado remotamente, com exceção para os três primeiros dias de arranque do programa e para a semana anterior à apresentação do projeto ao Comité de Investimento, nos quais será necessária a presença numa das sedes da Demium em Lisboa, Madrid, Barcelona, Valência e Málaga”, explica a incubadora de startups.

Diogo Patão, diretor de programas da Demium, diz sobre o projeto: “Somos testemunhas de que existe muito talento em Portugal. Acreditamos que esse potencial poderá ser ainda melhor aproveitado e orientado, que poderá levar ainda mais startups portuguesas a conseguir reconhecimento global, estando por isso confiantes no valor e importância do Programa de Aceleração que agora iniciamos”.

A Demium está em Portugal desde 2019. Desde que chegou, a empresa já investiu em startups nacionais como a Ibipbip, Bephex, Clynx, Skillcore, Squill, Ushowme, Actif, Claire, Careforce e Networkme, num total de um milhão de euros investidos no país.