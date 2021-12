Um movimento de feirantes reuniu cerca de 600 assinaturas num abaixo-assinado que foi entregue na Câmara do Porto contra o encerramento da Feira do Cerco, no final do ano, e admite fazer uma manifestação.

Em declarações à agência Lusa, a feirante Virgínia Silva, uma das responsáveis pela recolha das assinaturas, adiantou que os comerciantes ficaram “descontentes com a situação”, depois de a Câmara Municipal ter determinado o encerramento da Feira do Cerco a partir de janeiro.

O executivo garantiu que os feirantes poderiam vender noutro local a partir de 15 de janeiro, tendo também em conta o período de contingência decretado pelo Governo para as primeiras duas semanas do ano, devido à pandemia de Covid-19, mas não adiantou qual seria esse local.

Nem se sabe bem, nem se sabe mal. Não disseram para onde íamos, só disseram que era nas proximidades da Feira do Cerco”, explicou a empresária.

A Feira do Cerco realiza-se na Alameda de Cartes, na freguesia de Campanhã, junto ao bairro com o mesmo nome.

Os feirantes ponderam agora avançar com uma manifestação, “se, após o dia 15 de janeiro, não reabrirem a feira”, e dizem que estão descontentes, lembrando que foram prejudicados por causa da pandemia.

Todas as feiras trabalharam todo o 2020, e o Cerco só abriu ao fim de sete meses. Estivemos parados um ano e sete meses. O que me dizem a mim e a outros feirantes, nós não concordamos, não engolimos a resposta de ser derivado da pandemia. A pandemia está em todo o lado, não é só no Cerco”, rematou.

Na altura, falaram também com a autarquia para reverter a situação.

“A única resposta que tivemos foi uma semana antes das eleições, quando abriram a feira, porque íamos fazer uma manifestação“, disse.

O documento com cerca de 600 assinaturas, das quais 28 são de feirantes e as restantes de clientes, foi entregue em reunião do executivo, a 13 de dezembro, altura em que Rui Moreira explanou os motivos para o encerramento da feira.

“Os objetivos apresentados foram a falta de pagamento, depois a falta de segurança na feira, e o terceiro era a contrafação“, detalhou.

Virgínia Silva considera que a contrafação não é um argumento válido para o encerramento daquela feira, porque “a contrafação sai dali e vai para outras feiras, os feirantes não fazem só a Feira do Cerco, nem a guardam para vender só na Feira do Cerco”.

“Também não concordo com a falta de segurança, porque eu e os outros feirantes sentimo-nos seguros. A insegurança há em todo o lado, no futebol e em todas as atividades na cidade, e lá tem polícia”, prosseguiu.

A vendedora referiu ainda que as outras feiras em que participa “têm fiscalização, das câmaras, controlo de entrada e saída dos feirantes, e tem polícia”.

“O presidente [da Câmara Municipal do Porto] respondeu que não concorda com a polícia, porque feira que tenha de ter polícia permanentemente não é feira. Não sei onde quis chegar com isso”, disse Virgínia Silva.

Quanto aos pagamentos em dívida, concorda que estes devem ser saldados, “mas quem tem de fazer esse serviço, obrigar a pagar, é a Câmara”.

“Não é pelos que não pagam que vamos ser lesados“, frisou.

A Lusa tentou obter esclarecimentos junto da Câmara do Porto, mas a autarquia não quis comentar a situação, remetendo para as respostas dadas anteriormente.

A Câmara Municipal indicou já a intenção de criar um ‘feiródromo’ para acolher as feiras do Cerco e da Vandoma, a funcionar futuramente na freguesia de Campanhã.