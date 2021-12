O Governo Regional dos Açores, de coligação PSD/CDS-PP/PPM, vai adquirir um imóvel no Porto para o “acolhimento de doentes deslocados açorianos e respetivos acompanhantes” por cerca de 515 mil euros, foi anunciado esta segunda-feira.

Em comunicado de imprensa, lê-se que o vice-presidente do executivo açoriano, Artur Lima, “procedeu hoje [segunda-feira] à assinatura de escritura que garante a aquisição de um imóvel” na cidade do Porto para o “património da Região Autónoma dos Açores”.

Este imóvel terá como finalidade a concretização do projeto ‘Casa Amiga’ pela Casa dos Açores do Norte (CAN), que se baseia no estabelecimento de uma casa de acolhimento para doentes deslocados açorianos e respetivos acompanhantes”, acrescenta o Governo Regional.

O imóvel T8, localizado na freguesia de Paranhos, custou 515 mil euros e vai ser cedido à CAN, “mediante condições a acordar por via de um protocolo de cooperação”.

Para Artur Lima, citado em comunicado, aquele imóvel é a “melhor solução” para “fazer face às necessidades da CAN”, uma instituição que “cumpre uma missão social importantíssima no norte do país”.

“Este imóvel permitirá melhorar a sustentabilidade e aumentar a qualidade da resposta oferecida por esta Casa dos Açores“, realçou.

O número dois do executivo regional lembrou que a CAN “sempre apoiou os doentes açorianos e os respetivos acompanhantes” quando estes se deslocaram para o norte do país com o intuito de receberem “cuidados de saúde de que o Serviço Regional de Saúde não dispõe”.

“A política social deste governo está vocacionada para o apoio aos mais desprotegidos como é o caso dos doentes deslocados. Já demos provas de que o nosso modo de atuação se foca na proteção dos direitos sociais dos açorianos”, apontou Artur Lima.