Enquanto a maioria dos países da União Europeia impunha regras mais apertadas para enfrentar o Natal e a Passagem do Ano, há um ano Portugal seguia no sentido contrário: com a incidência em baixa após a segunda vaga, era como se o país tivesse mesmo salvado o Natal e pudesse aliviar as medidas na época festiva. Duas semanas depois, chegou a fatura — a mais severa das ondas de Covid-19 já registadas em Portugal, motivada por uma nova variante (a Delta) com quase 20 mil casos diários, centenas de vítimas mortais e um serviço nacional de saúde em colapso.

Agora, mesmo com uma cobertura vacinal exemplar e com uma maior panóplia de testes disponíveis, o Governo não se quer deixar fintar novamente por uma nova variante (desta vez, a Ómicron) que já está a tornar-se dominante no país e a alimentar a quinta vaga. Todas as medidas que até agora tinham sido anunciadas para a época natalícia serviam apenas de tampão: não haveria restrições no Natal ou na Passagem de ano, mas a primeira semana de 2022 serviria de tampão aos novos casos. Com uma lição aprendida, António Costa prepara-se para anunciar uma antecipação das medidas para a semana entre o Natal e a Passagem de Ano.

Circulação entre concelhos permitida no Natal

Em 2020, a circulação entre concelhos esteve proibida entre as 23h de 27 de novembro e as cinco da manhã de dia 2 de dezembro, e depois novamente entre 4 e 9 de dezembro, com o objetivo de controlar as deslocações nos fins de semana prolongados motivados pelos feriados da Restauração da Independência e de Imaculada Conceição. Mas a 5 de dezembro, o Governo anunciou que a regra não se repetiria a nível nacional até ao Ano Novo — nem mesmo no Natal. Se a circulação entre concelhos esteve mesmo proibida entre a meia-noite de 31 de dezembro e as cinco da manhã de dia 4 de janeiro, as fronteiras entre municípios tinham estado completamente abertas no Natal.

Recolhimento obrigatório aliviado para a noite da Consoada e Réveillon

No período anterior à época natalícia, os portugueses que viviam nos concelhos de risco elevado, muito elevado e extremo estavam obrigados ao recolhimento obrigatório entre as 23h e as cinco da manhã. Mas a regra foi aliviada durante o Natal: na noite de 23 para 24 de dezembro, quem se encontrava em viagem não estava em incumprimento; e até começou mais tarde, às duas da manhã, na madrugada de 24 para 25 de dezembro. A mesma estratégia foi adotada para o Ano Novo: as festas públicas ou abertas ao público foram proibidas, mas o recolhimento obrigatório também só começou às duas da manhã na madrugada de 31 de dezembro para 1 de janeiro.

Restaurantes podiam abrir portas até mais tarde na noite das festas

Desde 24 de novembro até à antevéspera de Natal, os estabelecimentos comerciais estavam obrigados a fechar portas às 22h; e os restaurantes e equipamentos culturais às 22h30 nos concelhos de risco elevado, muito elevado e extremamente elevado. A medida foi aliviada na noite de 24 para 25 de dezembro e na noite da Passagem de Ano: o funcionamento dos restaurantes foi permitido até à uma da manhã; e os horários de encerramento não se aplicaram aos estabelecimentos culturais. No dia 1 de janeiro, os restaurantes puderam manter-se de portas abertas até às 15h30 nos concelhos de risco muito elevado e extremo — nos outros, mantiveram-se os horários normais.

Proibidos ajuntamentos com mais de seis pessoas

O Governo anunciou que, ao contrário de outros países da União Europeia, não iria apontar restrições ao número de pessoas de diferentes agregados familiares que se podiam reunir nas festas — António Costa pedia apenas para não se “baixar a guarda”. Mas o primeiro-ministro anunciou que, pelo menos na via pública, estavam proibidos os ajuntamentos de mais de seis pessoas de agregados familiares diferentes. E que era de se evitar “muita gente” reunida durante “muito tempo sem máscara” em “espaços fechados, pequenos e pouco arejados”.