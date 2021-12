Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A circulação no Metropolitano de Lisboa, na capital do país, está esta terça-feira com “perturbações em toda a rede”. O aviso surge como mensagem explicativa em diferentes estações, alertando os utilizadores de que a normalização acontecerá até às 12h45.

As perturbações na circulação pelo Metro devem-se à “realização do plenário geral dos trabalhadores do Metropolitano de Lisboa”, anunciada também no site oficial da empresa.

Nessa nota informativa, a empresa já alertava para a possibilidade de “perturbações na circulação de comboios” entre as 8h15 e as 12h45 de 21 de dezembro, isto é, de esta terça-feira.