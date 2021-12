Um homem de 59 anos foi detido fora de flagrante delito por fortes indícios da prática de um crime de abuso sexual de uma jovem de 18 anos com “perturbação do espetro do autismo”, informou esta terça-feira a Polícia Judiciária

Em comunicado, a PJ adianta que os atos foram praticados na área do concelho de Sintra, no distrito de Lisboa.

A PJ “identificou, localizou e deteve fora de flagrante delito um homem, com 59 anos, por existirem contra ele fortes indícios da prática de um crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, na sua forma agravada”.

Segundo a PJ, o homem, motorista de transporte escolar de crianças e jovens, aproveitou o facto de fazer uma viagem em que se encontrava sozinho com a vítima, uma jovem de 18 anos para a submeter a atos sexuais.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal de Sintra, tendo-lhe sido aplicadas diversas medidas de coação: proibição de efetuar transporte escolar de menores, proibição de contactar com a vítima e com quaisquer menores de idade, tendo-lhe sido ainda decretadas apresentações semanais no Órgão de Polícia Criminal (OPC) da sua área de residência.