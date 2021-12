Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É uma antecipação do que já se sabia que ia acontecer na primeira semana de janeiro, com algumas nuances. Não é tanto um apertar de medidas, mas antes dar o tiro de partida mais cedo do que estava previsto. O primeiro-ministro anunciou esta terça-feira essas novidades e, para fazê-lo, António Costa apoiou-se em três gráficos que mostram como o cenário está a agravar-se no país e por que motivo não é possível esperar até janeiro para avançar para a chamada semana de contenção.

António Costa falava no briefing após o Conselho de Ministros extraordinário, que foi antecipado em dois dias, exatamente para anunciar aos portugueses que as medidas de contenção vão entrar em vigor mais cedo do que o previsto, perante a curva cada vez mais acentuada do crescimento da pandemia de Covid-19.

Gráfico 1. Taxa de incidência a subir nas faixas etárias mais jovens

Depois de mostrar uma série de gráficos que mostram que, apesar de má, a situação está melhor do que há um ano graças à elevada taxa de vacinação — “três vezes menos internamentos”, uma “queda substancial em cuidados intensivos”, e um número de “óbitos significativamente menor” — o primeiro-ministro apresentou também três diapositivos que mostram o lado negro da pandemia.

Na maioria das faixas etárias, a taxa de incidência está mais elevada, ressalvando o primeiro-ministro que foi entre os maiores de 80 anos e entre os 70 e os 79 anos — “as primeiras pessoas a serem vacinadas” — que se observou uma estabilização de novas infeções.

A 25 de novembro, quando anunciou a semana de contenção, o país vivia uma situação já de pandemia crescente, mas diferente da de agora. Por exemplo, os internamentos tinham aumentado, em 15 dias, de 383 para 691. Agora estamos nos 943.

Gráfico 2. Portugal (ainda mais) no vermelho

O segundo gráfico apresentado pelo primeiro-ministro é o da matriz de risco e que, nas palavras de António Costa, traz boas e más notícias.

Primeiro, as más. A 25 de novembro, há três dias consecutivos que o país passava uma das linhas vermelhas: a de 240 casos por 100 mil habitantes a 14 dias. “Agora temos 560 casos por 100 mil habitantes”, sublinha Costa. “A taxa de incidência tem vindo a crescer e essa é a má notícia.”

Por outro lado, é visível no gráfico o recuo na transmissibilidade do vírus. Essa é a boa notícia: “Graças à testagem, a taxa de transmissibilidade está a diminuir.”

Gráfico 3. Ómicron a crescer no país

Outro fator que leva o Governo a antecipar medidas é a Ómicron, declarada como variante de preocupação (VOC) pela Organização Mundial de Saúde a 26 de novembro, exatamente no dia seguinte a António Costa ter anunciado as medidas de contenção para a época natalícia.

“Há muitas dúvidas sobre esta variante”, argumenta o chefe de Governo, mas uma certeza existe: “É muitíssimo mais transmissível” do que outras anteriores, como a Delta que está prestes a ser destronada pela Ómicron do seu lugar de dominante.

O último gráfico mostra que até ao final desta semana a Ómicron será mesmo a variante dominante, representando já muito perto dos 50% das novas infeções. A previsão é de que passe os 90% no final do ano.