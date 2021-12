Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quinhentos milhões de euros. É este o valor que a Gazetta dello Sport diz que a Juventus investiu, ou neste caso desperdiçou em jogadores que estão longe de ter o rendimento desportivo esperado ou até a valorização subsequente, mesmo que a Vecchia Signora seja mais compradora do que vendedora e mais capaz de investir em valores “seguros” do que apostar na criação de jogadores para saírem. O clube de Turim, que se viu recentemente envolvimento em investigação judiciais e suspeitas de operações ilícitas no que toca a criatividade financeira, não foi tão criativo assim na hora de escolher jogadores.

Parecia óbvio que ia correr bem, que eram craques, que ajudariam a equipa a voltar aos mais altos voos europeus. O investimento mais reconhecido será o em Cristiano Ronaldo, claro, com o português a ser dos poucos que rendeu efetivamente dentro de campo.

E segundo o mesmo meio italiano, que cita menos de dez transferências que são englobadas neste valor, Cristiano Ronaldo representou na totalidade um investimento de 277 milhões de euros. Não houve glória europeia, mas em Itália, até à época passada, a coisa correu bem e o português, como é seu apanágio, correspondeu com golos.

Mas à cabeça do desperdício é preciso referir o nome de Higuaín. Comprado ao Nápoles no verão de 2016, depois de épocas em que foi dos melhores jogadores em Itália, o argentino, que ainda marcou golos importantes num par de temporadas, acabou por ser emprestado a AC Milan e Chelsea em 2018 e 2019 e nunca gozou do estatuto que teve como napolitano. O dinheiro? 122 milhões de euros: 91 para a compra, 45 de ordenados e indemnização, quatro por outros gastos e 18 recuperados pelos já referidos empréstimos.

Outros erros apontados pela publicação? Douglas Costa (87 milhões), Arthur (85), Bernardeschi (73), Kulusevski (49), Ramsey (44), Pjaca (32), Rabiot (29) e Romero (10).

Douglas Costas está atualmente no Grémio, no seu Brasil, e em pouco mais de 100 jogos conseguiu dez golos e 19 assistências. Arthur não é titular indiscutível, Bernardeschi até tem sido aposta (muitas vezes fora da sua posição) e Kulusevski sai várias vezes do banco. Pjaca nunca pegou e está no rival Torino, Rabiot também joga muitas vezes deslocado da sua posição de meio-campo, Aaron Ramsey tem sofrido muito com lesões e Romero seguiu para a Atalanta e é atualmente jogador do Tottenham.