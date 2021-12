Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Paulo Pinto de Albuquerque, professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, doou à biblioteca João Paulo II o seu trabalho realizado no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, onde esteve de 2011 a 2020. Nele está incluído toda a documentação preparatória das suas decisões e julgamentos.

Ao todo são 3507 decisões como juiz singular, 3343 julgamentos como membro de um Comité, 3585 julgamentos como membro de uma Câmara e 56 julgamentos como membro de uma Grande Câmara.

Pinto de Albuquerque tem uma vasta carreira como juiz. Em Portugal, foi perito da Assembleia da República, do Ministério da Administração Interna e do Ministério da Justiça. No estrangeiro, trabalhou para o Ministério da Justiça alemão, para a Comissão Europeia e para o Grupo de Estados Contra a Corrupção do Conselho da Europa (GRECO). Em 2019 recebeu o título de Doutor Honoris Causa pela Edge Hill University e em 2020 recebeu a medalha de honra da Ordem dos Advogados.