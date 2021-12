A PJ deteve, nos Açores, um homem de 41 anos por fortes indícios da prática do crime de pornografia de menores e que tinha um equipamento informático com “centenas de ficheiros de fotografias e vídeos de menores de 14 anos”.

Em comunicado, o Departamento de Investigação Criminal dos Açores da PJ explica que a “investigação teve início em informações recebidas através de mecanismo de cooperação internacional”, dando conta de que o detido “tinha partilhado ficheiros pornográficos, envolvendo menores, através da internet”.

A detenção ocorreu no âmbito de busca domiciliária realizada na ilha Terceira, no decurso da qual foi encontrado um equipamento informático do visado, contendo centenas de ficheiros de fotografias e vídeos, onde se visualizam menores de 14 anos de idade, em atividades pornográficas”, lê-se no comunicado.

Segundo a PJ, o detido, “estrangeiro”, foi presente às autoridades judiciárias e ficou com a medida de coação de proibição de acesso à internet e de obrigação de apresentações periódicas no órgão de polícia criminal do local de residência.