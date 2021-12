Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A região costeira da Califórnia do Norte, nos Estados Unidos, foi afetada nas últimas horas por um terramoto de elevada intensidade, de magnitude 6,2 na escala de Richter. Apesar da intensidade do sismo, não há por ora relatos de feridos.

O terramoto provocou alguns danos em edifícios, incluindo vidros partidos, relata a estação norte-americana CNN. Também o jornal USA Today noticia “tremores significativos” mas “prováveis danos mínimos” na região, apesar de existirem relatos de alguns “danos estruturais em edifícios” e lojas.

O terramoto teve o seu epicentro a cerca de 338 quilómetros de São Francisco (a noroeste de São Francisco), perto de uma pequena cidade chamada Petrolia que tem menos de mil habitantes, relata ainda o USA Today.

A cidade com maior densidade populacional mais próxima é Eureka, que fica a cerca de 72 quilómetros a norte do epicentro do terramoto e que terá perto de 26 mil habitantes.

As autoridades não foram obrigadas a evacuar quaisquer edifícios. Algumas estradas tiveram porém de ser cortadas, devido a deslizamentos de rochas provocados pelos terramotos.

A última vez que um terramoto de magnitude tão elevada tinha atingido a região foi há já 28 anos, em 1993. Nessa altura, uma pessoa morreu.