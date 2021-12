Dois confrontos entre primodivisionários, a receção do Tondela ao Estoril Praia e do Famalicão ao Portimonense, dão esta terça-feira o pontapé de saída nos oitavos de final da Taça de Portugal de futebol, marcados pelo clássico FC Porto-Benfica.

O Tondela, 15.º classificado da I Liga, muito perto da zona vermelha da classificação, defronta a partir das 18h45 uma equipa estorilista que ocupa um surpreendente quinto lugar e frente à qual já perdeu esta época em casa, por 2-1, em setembro, na quinta jornada.

Os pressupostos mantêm-se em Famalicão, às 20h45, onde a equipa anfitriã, que vai estrear Rui Pedro Silva como sucessor de Ivo Vieira, perdeu por 3-0 na receção ao Portimonense, há um mês, na 12.ª jornada do campeonato, no qual ocupa o 16.º lugar, em zona do play-off de manutenção, em contraste com os algarvios, sextos posicionados.

O jogo de maior cartaz dos oitavos da Taça de Portugal de 2021/22 está marcado para quinta-feira, quando o FC Porto defrontar o Benfica, no Estádio do Dragão, previsivelmente, sem a presença dos treinadores dos dois clubes – Sérgio Conceição e Jorge Jesus -, que estão suspensos.

No mesmo dia, o Sporting de Braga, detentor do troféu, desloca-se ao terreno do Vizela, também num embate entre equipas da I Liga, enquanto o Sporting, campeão nacional, visita na quarta-feira o Casa Pia, do segundo escalão.