O humorista e apresentador sul-africano Trevor Noah processou um hospital nova-iorquino e um médico, alegando que ficou com “lesões graves e permanentes” por negligência clínica. A informação é avançada pela estação norte-americana CNN, que teve acesso ao processo.

Não se conhece ainda o problema clínico que motivou os tratamentos que Trevor Noah considera terem sido negligentes. Sabe-se apenas que o humorista e apresentador de televisão queixa-se de incapacidade no diagnóstico e de negligência na realização de exames e tratamentos cirúrgicos.

O Hospital de Cirurgias Especiais (HSS) — especializado em cirurgias ortopédicas e tratamento de doenças reumatológicas — e um médico chamado Riley J. Williams III, especializado em cirurgias ao joelho, ao ombro e ao cotovelo, são os visados da queixa.

A unidade hospitalar já reagiu, negando as alegações e notando que a lei proíbe o hospital de “abordar publicamente detalhes específicos relativos ao tratamento de qualquer paciente”.

Trevor Noah, atualmente com 37 anos, terá tido “lesões pessoais dolorosas, prolongadas e severas” e terá sofrido de “angústia mental, choques nervosos, ansiedade emocional extremamente grave e grandes dores físicas” como consequências da forma como foi tratado, de acordo com a versão do comediante.

A queixa alega ainda que Noah terá ficado “confinado à cama e a sua casa por um longo período de tempo”, terá “perdido a alegria de viver” e terá ficado impossibilidade de exercer o seu trabalho durante um período duradouro de tempo. “Algumas das suas lesões são permanentes”, sugere ainda o processo.