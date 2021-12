Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Foi o ponto de viragem na decisão de um Campeonato do Mundo sem nunca ser protagonista: Nicholas Latifi despistou-se a cinco voltas do fim do Grande Prémio de Abu Dhabi e abriu a porta a um safety-car que só foi levantado na última volta e que permitiu a ultrapassagem e consequente vitória de Max Verstappen em relação a Lewis Hamilton. Agora, pouco mais de uma semana depois, o piloto da Williams revelou que recebeu ameaças de morte por parte de adeptos do inglês.

“Recuando ao fim de semana da corrida, assim que a bandeira de xadrez caiu eu sabia como é que as coisas iam correr nas redes sociais. O facto de eu ter sentido que era melhor se apagasse o Instagram e o Twitter do telemóvel durante alguns dias diz tudo aquilo que é preciso saber sobre o quão cruel o mundo online pode ser”, começou por escrever o canadiano de 26 anos num texto que partilhou no site pessoal. “O ódio, o abuso e as ameaças que se seguiram não foram uma surpresa, até porque são a crua realidade do mundo em que vivemos. Não sou um estranho ao facto de ser falado de forma negativa online, acho que todas as pessoas do desporto que competem num campeonato mundial sabem que estão sob extremo escrutínio e isso vem com o trabalho, às vezes”, acrescentou.

Nicholas Latifi fez este ano a segunda temporada na Fórmula 1 depois de também já ter sido piloto de testes da Renault e da Force India. “Mas como temos visto tantas vezes, em diferentes desportos, só é preciso um incidente na altura errada para que as coisas expludam completamente de proporção e tragam ao de cima o pior das pessoas que dizem ser ‘fãs’ da modalidade. O que me chocou foi a tonelada extrema de ódio, abuso e até de ameaças de morte que recebi. Se as pessoas não compreendem ou não concordam as coisas, está tudo bem, podem ter a opinião que quiserem. Mas usar essas opiniões para alimentar o ódio, o abuso e as ameaças de violência, não só a mim mas também àqueles que me são mais próximos, diz-me que estas pessoas não são verdadeiros fãs da modalidade”, revelou o piloto, que terminou com a ideia de que não se deixa afetar demasiado pelas mensagens que recebeu.

“Felizmente, estou confortável na minha própria pele e estou neste mundo há tempo suficiente para saber como deixar passar qualquer negatividade por cima de mim. Mas sei que não estou sozinho no pensamento de que um comentário negativo parece sempre perdurar mais e pode ser o suficiente para apagar outros 100 positivos”, terminou Latifi.