A União Europeia (UE) enviou esta terça-feira uma dotação adicional de 13,3 milhões de euros para a região do Alto Nilo, em África, com o objetivo de minorar as consequências da crise alimentar no Sudão e no Uganda.

A maior fatia — 10,1 milhões — deste total são atribuídos ao Sudão, onde a crescente crise económica, conflitos intertribais, agitação política e agitação civil estão a agravar a grave crise alimentar já existente.

A restante verba tem como destino o Uganda, para financiar a ajuda aos refugiados, sendo que o país é o maior de acolhimento em África e o terceiro maior do mundo, com mais de 1,5 milhões de refugiados e requerentes de asilo.

Segundo um comunicado da Comissão Europeia, a falta de financiamento levou já o Programa Alimentar Mundial (PAM) a reduzir as rações alimentares para os refugiados no Uganda.