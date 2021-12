Elon Musk, fundador da Tesla e atual homem mais rico do mundo, anunciou esta segunda-feira que, no presente ano, vai pagar mais de 11 mil milhões de dólares (cerca de 9,7 mil milhões de euros) em impostos.

O também fundador SpaceX quebrará assim o recorde para a quantidade de impostos mais elevada que algum norte-americano alguma vez pagou.

“Para todos os interessados, vou pagar mais de 11 mil milhões de dólares em impostos este ano”, partilhou Musk, na rede social Twitter.

For those wondering, I will pay over $11 billion in taxes this year

— Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2021