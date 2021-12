8.937 casos: Portugal atinge máximos de fevereiro e incidência volta a subir

Na distribuição de casos regionalmente, o boletim da DGS indica que foi em Lisboa e Vale do Tejo que se reportaram mais infeções nas últimas 24 horas. A região registou 4.421 casos (o que corresponde a 47% do total nacional), seguindo-se o Norte com 2.541 contágios, o Centro com 1.272, o Algarve com 353, o Alentejo com 183 e a região autónoma dos Açores com 85. Na Madeira, foi mesmo atingido um novo máximo desde o inicio da pandemia: o arquipélago reportou 282 infeções.