Sergio Arribas era um dos canteranos que Carlo Ancelotti tinha convocado para o jogo do Real Madrid frente ao Athletic Bilbau, que recebe esta quarta-feira no País Basco os madrilenos. No entanto, Arribas foi o último jogador dos madrilenos a ficar fora do encontro devido à Covid-19. São ainda suspeitas, segundo o As, mas à (ainda) falta de resultado do teste PCR efetuado, não viajou com os colegas. Arribas, de 20 anos, está com sintomas de constipação e já está confinado em casa, segundo o mesmo jornal.

O jovem fazia parte de um grupo de sete jogadores das camadas jovens que Ancelotti convocou para Bilbau, precisamente devido ao surto de Covid-19 que se faz sentir no plantel dos madrilenos. Os últimos jogadores a serem confirmados como estando infetados foram Alaba e Isco, na passada terça-feira, que se juntam assim a Rodrygo, Asensio, Lunin, Marcelo e Gareth Bale. No mesmo sentido, o adjunto Davide Ancelotti também testou positivo e já havia falhado o jogo com o Cádiz. Modric já ultrapassou a doença, mas continua com sintomas de gripe e falha o encontro desta noite.

Sem Ceballos e Carvajal, lesionados, e Casemiro a cumprir castigo, é uma equipa do Real Madrid muito desfalcada que se desloca a San Mamés, um campo tradicionalmente difícil.

No entanto, o surto nos merengues não se fica pelo futebol. Na passada terça-feira, o clube confirmou ainda que Randolph, Yabusele e Núñez, da equipa de basquetebol, testaram positivo ao coronavírus, juntando-se a uma lista de quatro pessoas já infetadas, neste caso Poirier, Causeur e os primeiros a serem confirmados: Heurtel e o próprio treinador Pablo Laso.

A equipa de basket dos blancos recebe na próxima quinta-feira o CSKA Moscovo num jogo grande da Euroliga, mas até é provável que o desafio não se realize. Os jogos da Euroliga são adiados quando uma equipa não dispõe de pelo menos oito jogadores inscritos na competição, existindo ainda a hipótese de as autoridades sanitárias de Madrid decidirem que toda a equipa do Real Madrid deve ficar confinada.