Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É barato, pode ser armazenado à temperatura ambiente e, indicam todos os estudos preliminares feitos por uma equipa de investigadores das universidades de Melbourne e Monash, na Austrália, em colaboração com a de Oxford, no Reino Unido, é eficaz no combate à Covid-19, variante Ómicron incluída.

Trata-se de heparina, o anticoagulante que é o segundo medicamento mais utilizado do mundo e que, em spray, estado em que foi agora desenvolvido por uma equipa de investigadores australianos, poderá servir afinal para bem mais do que fluidificar o sangue.

Ao longo dos próximos seis meses, o medicamento, de uso nasal, vai ser testado em 340 lares no estado de Vitória, o mais densamente populado do país, nas primeiras 24 horas depois de serem confirmadas infeções por SARS-CoV-2 — “O tratamento será dado aos contactos familiares das pessoas infetadas com Covid, e também aos infetados”, explicou à imprensa australiana Don Campbell, professor na Universidade de Monash e o principal responsável pelo estudo.

Para apoiar os ensaios clínicos, o governo do estado de Vitória libertou uma verba de 4,2 milhões de dólares australianos, cerca de 2,6 milhões de euros.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Terá sido logo nos primeiros tempos da pandemia que Campbell teve a “ideia louca” de utilizar heparina para impedir o vírus de se desenvolver nas células. Quase dois anos depois, os resultados obtidos em laboratório dão-lhe razão, disse aos jornalistas Gary Anderson, diretor do Centro de Investigação em Saúde Pulmonar da Universidade de Melbourne. “Quando o vírus entra no nariz liga-se a uma molécula chamada sulfato de heparana. Se se mutar essa mólecula, o vírus não consegue ligar-se”, começou por explicar. “A estrutura da heparina está tão próxima da do sulfato de heparana que se liga e paralisa o vírus, interrompendo a infeção e impedindo também que ela se espalhe a terceiros.”

O modo de administração do medicamento, caso se comprove a eficácia e se avance para a aprovação, explicaram os investigadores, será simples: duas nebulizações em cada narina, três vezes ao dia. O objetivo não é substituir a vacina, Don Campbell fez questão de salientar, mas complementá-la. “Estou muito confiante de que vamos provar que funciona, e que as pessoas vão usar isto antes de irem às compras ou antes de irem para a escola.”