Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Portugal ultrapassou esta segunda-feira, dia 20 de dezembro, a barreira dos 24 milhões de testes realizados à Covid-19 desde o início da pandemia.

De acordo com o Instituto Ricardo Jorge, ao todo foram feitos, nestes quase dois anos, 24.056.249 testes — cerca de 16 milhões PCR e aproximadamente 8,1 milhões de testes rápidos de antigénio. Os autotestes não estão incluídos na contagem.

Dezembro de 2021 está a ser o mês de todos os recordes no que à testagem diz respeito: só entre os dias 1 e 20 foram feitos perto de 2,7 milhões de testes (870 mil PCR e cerca de 1,8 milhões de antigénio), com uma média diária de quase 133 mil testes. Desde o início da pandemia, nunca se testou tanto como no passado dia 17 deste mês, em que foram realizados 227.284 testes.