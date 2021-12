O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve no Aeroporto do Porto um cidadão estrangeiro por falsificação de documento e permanência irregular em território nacional, anunciou esta quarta-feira.

Em comunicado, o SEF referiu que a detenção aconteceu na terça-feira.

Durante um controlo documental no Aeroporto do Porto aos passageiros de um voo com destino a Londres, o homem, de 30 anos, identificou-se com um passaporte espanhol que os inspetores do SEF perceberam ser falsificado, encontrando-se em situação de permanência irregular em Portugal, explicou.

O detido foi presente esta quarta-feira ao Tribunal Judicial da Comarca de Maia, no distrito do Porto, para aplicação das medidas de coação, acrescentou.