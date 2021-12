Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um homem foi detido na Flórida (Estados Unidos da América) por posse de cocaína e metanfetaminas, num invólucro que escondia junto ao pénis. Após a descoberta dos estupefacientes, contudo, o suspeito negou que as drogas lhe pertencessem.

De acordo com a Associated Press, o suspeito foi abordado pelas autoridades do condado de Pinellas pelas 04h00 de sábado passado, durante uma operação stop.

Tendo as luzes do carro desligadas, a polícia abordou o suspeito e realizou buscas ao veículo.

Além da droga, foi ainda encontrada uma arma debaixo do banco do passageiro.

O suspeito foi acusado dos crimes de condução sobre influência de álcool e posse de estupefacientes.

De acordo com o New York Post, o suspeito já foi detido cerca de 20 vezes pelas autoridades, na maioria dos casos por posse de cocaína e crack.