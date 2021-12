O lançamento do telescópio espacial James Webb voltou novamente a ser adiado, desta feita para sábado, dia de Natal, devido ao mau tempo na base europeia de Kourou, na Guiana Francesa.

O lançamento estava previsto para 24 de dezembro, às 12h20 (hora em Lisboa), mas foi adiado para o dia seguinte, entre as 12h20 e as 12h52, devido às “condições meteorológicas adversas” na base de Kourou, indicou em comunicado a Agência Espacial Europeia (ESA).

A nova data de lançamento do James Webb é apontada agora para dia 25 de dezembro, adiantou a ESA. O telescópio será lançado a bordo de um foguetão de fabrico europeu Ariane 5.

Há uma semana, mas devido a um problema de comunicação entre o telescópio e o sistema do foguetão, o lançamento do novo telescópio, o maior e o mais potente alguma vez enviado para o espaço, tinha sido adiado dois dias, para a véspera de Natal. O envio do James Webb para o espaço tem sido sucessivamente adiado, ano após ano.

O telescópio, que resulta de uma colaboração entre a ESA e as congéneres norte-americana (NASA), que lidera o projeto, e canadiana (CSA), começou a ser desenvolvido há mais de 30 anos.

Os astrónomos esperam com o telescópio, que deve o seu nome a um antigo dirigente da NASA, obter mais dados sobre os primórdios do Universo, incluindo o nascimento das primeiras galáxias e estrelas.

A astrónoma portuguesa Catarina Alves de Oliveira, que trabalha no Centro de Operações Científicas da ESA, em Espanha, é responsável pela calibração de um dos instrumentos do James Webb.

Engenheiros do ISQ – Instituto de Soldadura e Qualidade acompanham a segurança das operações de lançamento. O novo telescópio é apontado como o sucessor do Hubble, em órbita há 31 anos.