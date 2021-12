Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Até esta terça-feira, Portugal, que a meio de setembro já tinha 80% da população vacinada com as duas tomas da vacina contra a Covid-19, inoculou 22,87% da população com a dose de reforço. Uma percentagem que fica ligeiramente abaixo da taxa de vacinação europeia, que já vai nos 23,14%, e que destrona o país no top dos que mais vacinam contra a doença na Europa.

De acordo com o Público, que esta quarta-feira fez as contas, a partir dos dados disponibilizados pela plataforma Our World in Data, da Universidade de Oxford, Portugal está agora no 14º lugar da tabela dos países da União Europeia com maior percentagem de população inoculada com a terceira dose da vacina.

Em primeiro lugar está a Áustria, com 37,47% da população com três doses; em segundo a Dinamarca, com 35,06%, e a seguir Malta, com 33,4%. No lado oposto da lista, de que não constam Croácia, Estónia, Países Baixos e Roménia, está a Bulgária, com apenas 3,28% da população com a dose de reforço.

Considerado o mundo inteiro, Portugal surge no lugar 25. Os países que, até ao momento, vacinaram uma maior percentagem da população com a terceira dose foram Islândia (55,24%), Chile (51,89%), Israel (44,82%) e Reino Unido (42,49%).