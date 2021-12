O PS rejeita as críticas feitas por Rui Rio no domingo, no encerramento do Congresso do PSD, sobre a evolução do ensino profissional em Portugal e confronta-o com um recente documento do Conselho Nacional de Educação sobre esse tema.

Numa nota enviada à agência Lusa, Porfírio Silva, membro do Secretariado Nacional do PS e vice-presidente da bancada socialista, acusa o presidente do PSD de estar “a embrulhar ideologia retrógrada com desinformação, particularmente no que toca à educação“.

“Rui Rio pretende insinuar que o Governo do PS desprezou o ensino profissional. Acho que devia estar a referir-se ao Governo do PSD, que fez tudo o que conseguiu para afogar o ensino profissional, apesar da retórica de que já tínhamos doutores e engenheiros a mais”, escreve o dirigente socialista.

Porfírio Silva recorre depois a um recente documento do Conselho Nacional de Educação, segundo o qual, no que diz respeito aos cursos profissionais, “registou-se um acréscimo de 112.395 para 116.305, no mesmo período [entre 2015/2016 e 2019/2020]”.

A proporção de alunos matriculados em cursos profissionais também cresceu de 28,7% do total de matriculados no ensino secundário para 30%”, refere, citando o mesmo documento.

Ainda de acordo com Porfírio Silva, no que diz respeito às conclusões do ensino secundário em cursos profissionais, entre 2015/2016 e 2019/2020, o Conselho Nacional de Educação conclui que se verifica “um aumento de 3602, tendo-se alcançado no último ano os 28 604 certificados”.

Apesar de uma idade de conclusão um pouco mais elevada nos cursos profissionais do que nos cursos científico-humanísticos, indiciando uma composição social mais desfavorecida dos alunos, as taxas de conclusão são mais elevadas nos primeiros (…), o que mostra uma maior eficácia da educação profissional”, acrescenta, citando o mesmo documento.

O membro do Secretariado Nacional do PS deixa depois um desafio ao líder social-democrata: “E que tal estudar os assuntos?”

“Não, não é o Governo que faz tudo sozinho, mas o Governo do seu partido tratou mal o ensino profissional e o Governo do PS tratou de voltar a encarar o ensino profissional como uma prioridade”, sustenta o dirigente socialista.